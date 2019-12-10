 
مباشر

إدارة ترامب تشيد بالاتفاقية الأمريكية المكسيكية الكندية: تحقق ربحا كبيرا للعمال الأمريكيين

أخبار العالم

إدارة ترامب تشيد بالاتفاقية الأمريكية المكسيكية الكندية: تحقق ربحا كبيرا للعمال الأمريكيين
Globallookpress
دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mvjc

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، إن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) ستحقق ربحا كبيرا للعمال الأمريكيين والمزارعين والشركات ومزيدا من الوظائف.

وأضافت السكرتيرة في بيان أنه "بسبب قيادة الرئيس دونالد ترامب، ستحقق الولايات المتحدة ربحا كبيرا للعمال الأمريكيين والمزارعين ومربي الماشية ونقابات العمال والشركات والمزيد من الوظائف للأمريكيين. 
وأضاف البيان أن إدارة ترامب "توصلت اليوم إلى اتفاق مع الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، وهو أكبر وأفضل اتفاق تجاري في تاريخ العالم.

إقرأ المزيد
اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك
اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

واعتبرت غريشام أن هذا الاتفاق الذي تم التفاوض عليه منذ أكثر من عام "يعيد التوازن إلى التجارة في أمريكا الشمالية، وهو قوي تاريخياً في مجالات التصنيع والزراعة والعمالة والخدمات والتجارة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية والبيئة وغير ذلك الكثير". 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اختلافات هيكيلة في بنية الدماغ لدى الأطفال الذين يعاني آباؤهم من الاكتئاب