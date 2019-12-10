إدارة ترامب تشيد بالاتفاقية الأمريكية المكسيكية الكندية: تحقق ربحا كبيرا للعمال الأمريكيين

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، ستيفاني غريشام، إن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) ستحقق ربحا كبيرا للعمال الأمريكيين والمزارعين والشركات ومزيدا من الوظائف.

وأضافت السكرتيرة في بيان أنه "بسبب قيادة الرئيس دونالد ترامب، ستحقق الولايات المتحدة ربحا كبيرا للعمال الأمريكيين والمزارعين ومربي الماشية ونقابات العمال والشركات والمزيد من الوظائف للأمريكيين.

وأضاف البيان أن إدارة ترامب "توصلت اليوم إلى اتفاق مع الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، وهو أكبر وأفضل اتفاق تجاري في تاريخ العالم.

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واعتبرت غريشام أن هذا الاتفاق الذي تم التفاوض عليه منذ أكثر من عام "يعيد التوازن إلى التجارة في أمريكا الشمالية، وهو قوي تاريخياً في مجالات التصنيع والزراعة والعمالة والخدمات والتجارة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية والبيئة وغير ذلك الكثير".

المصدر: RT