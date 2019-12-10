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غوتيريش يرحب بنتائج قمة "نورماندي" حول أوكرانيا

أخبار العالم

غوتيريش يرحب بنتائج قمة
Reuters SERGIO PEREZ
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
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رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بنتائج قمة "رباعية نورماندي" حول التسوية الأوكرانية، وحث الأطراف على مضاعفة جهودها من أجل تسوية النزاع.

وجاء في بيان للأمين العام للأمم المتحدة، أنه يرحب بنتائج اجتماع زعماء روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا في باريس، ويدعم عمل الرباعية ومجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية وبعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

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وأضاف البيان أن الأمين العام "يدعو جميع الأطراف المعنية لمضاعفة جهودها من أجل تمهيد الطريق نحو تسوية النزاع"، مؤكدا دعمه وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها.

المصدر: وكالات

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