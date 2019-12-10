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ماكرون يطالب إيران بإطلاق سراح الفرنسيين المعتقلين لديها

أخبار العالم

ماكرون يطالب إيران بإطلاق سراح الفرنسيين المعتقلين لديها
AFP ludovic MARIN
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طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات الإيرانية بإطلاق سراح مواطنين فرنسيين اثنين اعتقلتهما طهران هذا العام.

وكتب ماكرون في حسابه على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "في يوم حقوق الإنسان العالمي، أفكاري مع فريبا عادل خواه، ورولاند مارشال، مواطنينا المحتجزين في إيران، ومع عائلتيهما".

وأضاف ماكرون أن "احتجازهما غير مقبول ويجب إطلاق سراحهما فورا... لقد قلت ذلك للرئيس (الإيراني) حسن روحاني، وأكرره هنا".

يذكر أن رولاند مارشال الباحث في جامعة ساينسز بو، اعتقل في إيران في منتصف أكتوبر الماضي، وزميلته فريبا عادل خواه التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية، لا تزال في السجن منذ يونيو الماضي.

المصدر: رويترز

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