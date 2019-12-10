نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، إجراء قناة "إيران إنترناشونال" المعارضة مقابلة حصرية مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مؤكدا أن الخارجية ستحقق في الأمر.

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وكتب موسوي على "تويتر": "أجرى مراسل شاب يوم أمس الاثنين، حوارا مختصرا مع الدكتور ظريف على هامش الملتقى الخاص بأفغانستان في اسطنبول، بعد أن عرض بطاقته الصحفية التي تبين بموجبها أنه يعمل للقناة الأولى بالتلفزيون الأفغاني".

دیروز و در حاشیه نشست ویژه افغانستان در استانبول خبرنگار جوانی با نشان دادن کارت خبرنگاری خود برای تلویزیون یک افغانستان گفتگوی کوتاهی با دکتر ظریف انجام داد. الان تلویزیون معلوم الحال ایران اینترنشنال مدعی مصاحبه اختصاصی با وزیر خارجه ایران است که به شدت تکذیب و پیگیری می کنیم. — S.A MOUSAVI (@SAMOUSAVI9) December 10, 2019

وأضاف: "الآن زعمت قناة "إيران إنترناشونال" المعارضة، أنها أجرت مقابلة حصرية مع وزير الخارجية، ونحن ننفي ذلك بشدة وسنتابع الموضوع".

وقام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بزيارة اسطنبول للمشاركة في الاجتماع الثامن لوزراء ملتقى "قلب آسيا" حول أفغانستان.

المصدر: "فارس نيوز"