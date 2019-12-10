أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية إرشادات للمواطنين تحذرهم فيها من السفر إلى الولايات المتحدة وفرنسا لاعتبارات أمنية.

وجاء في بيان للخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء: "يرجى من المواطنين الإيرانيين، وخاصة ممثلي النخبة والعلماء تجنب السفر إلى أمريكا، حتى من أجل حضور مؤتمرات علمية وحتى في حال وجود دعوة (من الجانب الأمريكي)".

كما أوصت الخارجية المواطنين بالامتناع عن زيارة فرنسا على خلفية الاحتجاجات المستمرة في البلاد.

ودعت الخارجية الإيرانية المواطنين للحذر نظرا "للاحتجاجات العنيفة في مختلف المدن بهذا البلد".

يذكر أن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة شهدت تصعيدا للتوترات منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات عليها.

أما بخصوص فرنسا، فيستمر فيها منذ عدة أيام إضراب عام للنقابات احتجاجا على إصلاح النظام التقاعدي، حيث شهدت المدن الكبرى، ومنها العاصمة باريس، مظاهرات واشتباكات بين الشرطة والمحتجين.

المصدر: وكالات