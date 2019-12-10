اعتبرت ستيفاني غريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض اتهامات رئيسة مجلس النواب الأمريكي والديمقراطيين للرئيس ترامب، محاولة حزبية لا مبرر لها لتقويض ترامب.

وقالت المتحدثة: "اليوم، وفي محاولة لا أساس لها وحزبية لتقويض الرئيس الحالي، أعلنت الرئيسة بيلوسي والديمقراطيون في مجلس النواب عن النتيجة المحددة سلفا لعملية المساءلة المخزية - وهو أمر كانوا يسعون إليه منذ تنصيب الرئيس ترامب".



وأضافت أن الديمقراطيين في مجلس النواب يحاولون "منذ زمن طويل تغيير أصوات 63 مليون أمريكي.. لقد قرروا أنه يتعين عليهم عزل الرئيس ترامب لأنه لا يمكنهم هزيمته بطريقة مشروعة عبر صندوق الاقتراع".

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وأكدت المتحدثة أن "استخدام الديمقراطيين مكالمة هاتفية مع رئيس أوكرانيا - في وجود نسخة أصدرها الرئيس نفسه - كان بمثابة حجة لهذه المحاولة الحزبية والمثيرة للشفقة للإطاحة بإدارة ترامب بعد انتخابات عام 2016".

ورأت المتحدثة أن الإعلان عن "اتهامين لا أساس لهما، لا يؤذي الرئيس، بل يضر بالشعب الأمريكي، الذي يتوقع من مسؤوليه المنتخبين العمل نيابة عنهم لتقوية أمتنا".

وشددت أن ترامب سيواجه "هذه الاتهامات الكاذبة في مجلس الشيوخ ويتوقع تبرئته بالكامل، لأنه لم يرتكب أي خطأ".



المصدر: RT