كاتس ردا على تهديد طهران بتسوية تل أبيب بالأرض: لسنا متظاهرين إيرانيين عزل ليذبحنا نظام الملالي

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ردا على التهديد الإيراني بتسوية تل أبيب الأرض، إن إسرائيل ليست كالمتظاهرين الإيرانيين العزل الذين "يذبحهم نظام الملالي".

وأضاف كاتس أن تل أبيب لن تسمح لطهران بحيازة أسلحة نووية، مؤكدا أنه إذا اقتضت الضرورة "ولم يكن أمامنا خيار آخر، سنلجأ إلى استخدام القوة العسكرية".

وكان المستشار في الحرس الثوري الإيراني، اللواء مرتضى قرباني، قد هدد بأن إيران قد تدمر إسرائيل دون إطلاق صاروخ من الأراضي الإيرانية.

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وقال قرباني "إذا ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران، فإننا سنسوي تل أبيب بالأرض من لبنان، من دون الحاجة إلى معدات أو إطلاق صواريخ من إيران".

وأضاف: إذا "أمرنا مرشد الثورة (علي خامنئي) في ليلة ما بإطلاق الصواريخ، فإن جميع الإسرائيليين سيستسلمون".

يذكر أن تصريحات قرباني قوبلت برفض في لبنان حيث وصفها وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، بأنها "كلام مؤسف وغير مقبول وتعد على سيادة لبنان".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي "مكان"