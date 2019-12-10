طهران: بيان الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان في إيران توظيف سياسي

أعربت إيران، عن أسفها لبيان مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل فونتيليس، حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، متهمة بروكسل بتوظيف هذه القضية سياسيا.

وقالت الخارجية الإيرانية، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض أي استغلال سياسي لحقوق الإنسان ضد الدول المستقلة"​​​.

وأضافت أن "على الاتحاد الأوروبي أن يدعو إلى الاهتمام الجاد بانتهاكات حقوق الإنسان في بعض الدول الأعضاء فيه أو الحليفة له، ودفع واشنطن للوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي والوقوف أمامها في ما يخص انتهاكها حقوق أكثر من 80 مليون مواطن إيراني نتيجة العقوبات اللاإنسانية وأحادية الجانب التي فرضتها على هذا الشعب".

وكان فونتيليس قد قال في بيان أول أمس أن ثمة مؤشرات متزايدة حول تعامل السلطات الإيرانية بشكل مفرط، وردها بشكل غير متناسب، على الاحتجاجات الدائرة منذ الشهر الماضي اعتراضا على رفع أسعار الوقود.

وطالب في بيانه السلطات الإيرانية بإجراء تحقيق ذي مصداقية حول عدد ضحايا الاحتجاجات والإفصاح عن عدد المعتقلين.

واتهم البيان طهران بانتهاك حرية التعبير والتجمع عبر قطعها خدمة الإنترنت والاتصالات خلال الاحتجاجات.

المصدر: "سبوتنيك"