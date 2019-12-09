ظريف: مستعدون لمبادلة جميع السجناء والكرة في ملعب واشنطن
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين، أن بلاده مستعدة لمبادلة كامل السجناء مع الولايات المتحدة، معتبرا أن "الكرة في ملعب أمريكا".
وكتب ظريف على "تويتر" أن طهران بعد أن استرجعت مسعود سليماني، العالم الإيراني الموقوف في الولايات المتحدة منذ 2018، مستعدة "لمبادلة شاملة للسجناء".
After getting our hostage back this week, fully ready for comprehensive prisoner exchange.— Javad Zarif (@JZarif) 9 декабря 2019 г.
The ball is in the US’ court.
Today, back to regional diplomacy in Istanbul, at the Ministerial Heart of Asia mtg, joining forces for peace & development in Afghanistan.#NeighborsFirstpic.twitter.com/dJw05JYM7X
وكانت إيران والولايات المتحدة قد تبادلتا الإفراج يوم السبت الماضي عن الطالب الأمريكي سي وانغ، والعالم الإيراني مسعود سليماني.
المصدر: "تويتر"