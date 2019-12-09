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ظريف: مستعدون لمبادلة جميع السجناء والكرة في ملعب واشنطن

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ظريف: مستعدون لمبادلة جميع السجناء والكرة في ملعب واشنطن
Globallookpress
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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين، أن بلاده مستعدة لمبادلة كامل السجناء مع الولايات المتحدة، معتبرا أن "الكرة في ملعب أمريكا".

وكتب ظريف على "تويتر" أن طهران بعد أن استرجعت مسعود سليماني، العالم الإيراني الموقوف في الولايات المتحدة منذ 2018، مستعدة "لمبادلة شاملة للسجناء".

وكانت إيران والولايات المتحدة قد تبادلتا الإفراج يوم السبت الماضي عن الطالب الأمريكي سي وانغ، والعالم الإيراني مسعود سليماني.

المصدر: "تويتر"

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