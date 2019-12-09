أردوغان: لا يمكن لمصر واليونان وإسرائيل إطلاق خط لنقل الغاز بدون موافقة تركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يمكن لمصر واليونان وإسرائيل وقبرص حسب الاتفاق البحري بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبي، مدّ خط لضخ الغاز بدون موافقة تركيا.

وقال أردوغان في حديث لقناة "تي أر تي" التركية اليوم الاثنين، إنه لا يمكن للاعبين الآخرين إجراء أعمال التنقيب في المناطق التي حددها الاتفاق البحري بين أنقرة وطرابلس.

وأضاف أنه من خلال هذا الاتفاق، أظهرت تركيا للعالم "عزمها على حماية حقوقها" بموجب القانون الدولي.

وأكد أن مذكرة ترسيم مناطق النفوذ في البحر المتوسط مع طرابلس، جاءت "ردا قويا على محاولات الجانب اليوناني ردع وعزل تركيا" في المتوسط.

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وأشار الرئيس التركي إلى أن بإمكان تركيا وليبيا إجراء أعمال تنقيب مشتركة في شرق المتوسط.

كما أعلن عن خطط بلاده لبناء سفينة حفر جديدة لمواصلة أعمالها في شرق المتوسط، مضيفا أن أنقرة قد تقوم أيضا بالتنقيب في البحر الأسود والمياه الدولية.

وتطرق أردوغان إلى موضوع طرد اليونان سفير حكومة الوفاق الوطني الليبية لديها، واصفا الأمر بأنه "فضيحة دولية"، ومضيفا أن أثينا "ستدفع ثمن أعمالها".

يذكر أن كلا من اليونان وقبرص ومصر أعلنت عن رفضها للاتفاق البحري بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة فايز السراج. كما رفضه مجلس النواب الليبي في شرق ليبيا، المدعوم من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

المصدر: وكالات