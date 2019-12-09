حذّر اللواء الإسرائيلي المتقاعد يتسحاق بريك، من عدم جاهزية الجيش الإسرائيلي للحرب، وأن إسرائيل تواجه تهديدا وجوديا بسبب مئات الصواريخ التي نشرتها إيران في المنطقة.

ونقل موقع "القناة السابعة" الإسرائيلي عنه قوله، إن نظرية الجيش بعد حرب لبنان الثانية "كانت أنه يجب عدم الخوف من حروب كتلك التي اندلعت في الماضي، ولذلك يجب على قوات الجيش أن تكون مستعدة فقط لمواجهة حزب الله في لبنان وحماس في غزة".

ووصف بريك انعدام نظرية الأمن في الجيش الإسرائيلي، وقال: "أحدهم يقرر بناء جيش لقطاعين، والثاني يخصص مئات الدبابات وأنت تسأل أين الكابينت؟".

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وأضاف: "أنا أقول لكم إن الكابينت أضحى دمية. لا يوجد اليوم في الكابينت أي تأثير حقيقي على ما يحصل في الجيش وعلى نظريته الأمنية وأيضا مجلس الأمن القومي لا يهتم منذ فترة بالنظرية الأمنية".

ولفت بريك أن إسرائيل تواجه تهديديا وجوديا، وتابع: "في السنوات الأخيرة نصب الإيرانيون غلافا من 250 صاروخا، بعضها صواريخ كبيرة وبعضها صغيرة، حول إسرائيل. هناك احتمال لإطلاق بين 1500 و2000 صاروخ في اليوم بينها صواريخ كبيرة يصل وزنها إلى 500-600 كغ ستسقط على تجمعاتنا السكانية وعلى أهدافنا الاستراتيجية وعلى القواعد العسكرية".

وختم: "لا إجابة لدينا لأن سلاح الجو لا يستطيع إيقاف الصواريخ... صواريخنا ليست مجهّزة لوقف الصواريخ".

المصدر: alahednews