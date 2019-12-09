بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أزمات المنطقة والبحر المتوسط، مع وزير دفاع الجبل الأسود بريدراغ بوسكوفيتش، الذي يزور مصر لأول مرة.

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وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن هذه الزيارة تعد الأولى من نوعها، حيث أكد الرئيس المصري حرص بلاده على دفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعرب وزير دفاع الجبل الأسود عن حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع مصر، لاسيما في ظل دورها المحوري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط.

وأضاف المتحدث المصري أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بما فيه التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات.

كما تم استعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، حيث أوضح الرئيس المصري الأعباء التي تتحملها مصر وما حققته من نجاحات في التعامل مع هاتين الظاهرتين، فضلا عن استضافتها ملايين اللاجئين على أراضيها.

وأكد الرئيس المصري ضرورة معالجة الجذور الرئيسية للإرهاب والهجرة غير الشرعية، من خلال التوصل لحلول سياسية للأزمات التي تشهدها دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، بالإضافة إلى دفع جهود التنمية في منطقة جنوب المتوسط والدول الإفريقية.

المصدر: RT