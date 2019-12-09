رفعت لجنة الطاقة بمجلس الشورى الإسلامي الإيراني طلب استجواب وزير النفط بيجن زنغنه في قضية رفع أسعار البنزين، إلى رئاسة المجلس.

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وأكد عضو لجنة الطاقة أحمد علي رضا بيكي أن زنغنه رفض أن يقدم رده على 6 من الأسئلة الموجهة إليه خلال ثانية جلسات استجوابه التي عقدت اليوم الاثنين.

وأضاف بيكي أن عددا من أعضاء اللجنة حاولوا في بداية الجلسة تعطيل الاجتماع عن طريق الانسحاب منه، لكن الموقعين ورئيس اللجنة أعلنوا أن الخطوة لا تؤثر على عمل اللجنة، فيما قال زنغنه إنه سيجيب على الأسئلة في جلسة علنية للبرلمان، ما استدعى إحالة طلب استجوابه إلى الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى.

من جانبه، أكد عضو لجنة الطاقة هداية الله خادمي، أن وزير النفط قدم بعض الإيضاحات غير أن النواب "لم يقتنعوا بها".

وفي نوفمبر الماضي، حصلت رئاسة البرلمان الإيراني على طلب من مجموعة نواب لاستجواب وزير النفط على خلفية قراره رفع أسعار البنزين الذي أثار موجة احتجاجات شعبية مناهضة للسلطات.

وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان أحمد أمير آبادي، إن "استجواب الوزير سيشمل مجموعة من المواضيع بنيها "إعادة العمل ببطاقة البنزين ورفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف وتزويد الناس بمعلومات خاطئة بشأن زيادة أسعار البنزين، وعدم الكفاءة في إبرام العقود لحقول الغاز والنفط المشتركة وعدم الاهتمام بتطوير المصافي والبتروكيماويات وتطوير المنتجات البترولية".

المصدر: وكالات + RT