بوتين يصل إلى باريس للمشاركة في قمة "رباعية النورماندي" حول أوكرانيا
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى باريس للاجتماع مساء اليوم مع قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا في إطار "رباعية النورماندي" لبحث الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا.
ومن المقرر أن يعقد بوتين قبل اجتماع "الرباعية" لقاء ثنائيا مع كل من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بينما سيجتمع مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد القمة الرباعية.
ومن المتوقع أن تستغرق القمة الرباعية حوالي ساعتين و45 دقيقة وتختتم بمؤتمر صحفي مشترك للقادة الأربعة.
المصدر: RT