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تحطم طائرة صغيرة وسقوطها في فناء مبنى سكني في ليتوانيا

أخبار العالم

تحطم طائرة صغيرة وسقوطها في فناء مبنى سكني في ليتوانيا
Reuters
طائرة رياضية صغيرة - أرشيف
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سقطت طائرة رياضية صغيرة في فناء مبنى سكني، في منطقة كاونوس في ليتوانيا، ونجم عن تحطمها مقتل شخصين كانا على متنها.  

وقالت الشرطة، إن الطائرة كانت تقل طيارا من أصحاب الخبرة الكبيرة، وهو فيكتوراس راموناس، وبرفقته أحد المتدربين.

وأشارت الشرطة، إلى أن الطائرة المنكوبة كانت من طراز Piper PA-30 Twin Comanche (طائرة رياضية خفيفة أمريكية الصنع تستخدم للتدريب أيضا).

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وأضافت الشرطة، أن الطيار كان من مواليد 1954، والطالب الذي برفقته من مواليد عام 1989.

 

المصدر: إنترفاكس

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