أكد مسؤول إيراني رفيع المستوى، أن تعليق روسيا العمل في منشأة "فوردو" الذرية لم يأت بسبب الضغط الأمريكي، مضيفا أن إيران قادرة على إنتاج النظائر المستقرة حتى من دون مشاركة روسيا.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن انسحاب روسيا من العمل في منشأة "فوردو" لم يكن لعدم تمديد واشنطن الإعفاءات، "فروسيا تتعاون معنا في بناء المفاعلين 2 و 3 في محطة بوشهر".

وأشار كمالوندي إلى أن وكالته تعمل حاليا على إنشاء مركز في محطة "فوردو" لإنتاج النظائر المستقرة من دون استخدام أجهزة الطرد المركزي.

وقال: "أجرينا قبل نحو ثمانية أو سبعة أيام مباحثات فنية مع الجانب الروسي كي نتمكن من إنتاج النظائر المستقرة إلى جانب تخصيب اليورانيوم، وتم عرض عدة مقترحات لأجل مواصلة التعاون بيننا من الناحية التقنية".

إقرأ المزيد

واعتبر كمالوندي أنه "في الوقت الراهن لا يوجد عمل مستحيل بالنسبة لنا في الصناعة النووية، ويمكننا من ناحية العلوم التقنية إنتاج النظائر المستقرة في مفاعل فوردو من دون مشاركة روسيا"، لكنه أضاف أن "وجودها إلى جانبنا أفضل سياسيا".

وكانت شركة "روس آتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية قد أعلنت الخميس، أنها أبلغت الجانب الإيراني بتعليق أعمالها التمهيدية لإنتاج النظائر المستقرة لأغراض طبية في منشأة "فوردو" لأسباب تقنية.

المصدر: RT