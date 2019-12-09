إسبر: سعودي أو اثنان صورا هجوم بينساكولا

كشف وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، الأحد، أن طالبا سعوديا أو اثنين قاما بتصوير إطلاق النار في قاعدة بينساكولا العسكرية بفلوريدا، معتبرا سبب التصوير غير واضح.

إقرأ المزيد

لكنه قال إن سبب تصويرهما للهجوم ليس واضحا. وأضاف في تصريحات لبرنامج "Face the Nation، أن بعض الأصدقاء السعوديين لمطلق النار محمد الشمراني تم اعتقالهم بعد الحادث، وأن واحدا أو اثنين منهم قاما بتصوير الهجوم يوم الجمعة الماضي.

وأوضح إسبر أنه ليس واضحا إذا ما كانا قد استعدا لتصوير ما حدث قبل وقوعه، أو بادرا لذلك عندما رأوا ما جرى، داعيا إلى انتظار استكمال التحقيقات.

وعندما سئل عما إذا كان سلوك أصدقاء الشمراني ليس أمرا عاديا بتصويرهم له وهو يطلق النار، علق إسبر: "لا أعرف. لا أحاول إصدار حكم في هذه المرحلة، اليوم يلتقط الناس هواتفهم ويصورون كل شيء وأي شيء يحدث".

وتضاربت الأنباء حول عدد السعوديين المعتقلين في فلوريدا، فبينما قالت "نيويورك تايمز" إن عدهم 6 عسكريين سعوديين، ذكرت وكالة AP أن المعتقلين هم 10 سعوديين.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) إن الدافع وراء حادث إطلاق النار في قاعدة بينساكولا في ولاية فلوريدا الأمريكية ما زال مجهولا، حسب راشيل روخاس، محققة FBI الخاصة.

المصدر:CNN