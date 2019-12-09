حاكم إقليم شينجيانغ الصيني يندد بالتدخل الأمريكي

وصف حاكم إقليم شينجيانغ الصيني، شهرت ذاكر، إجراء اتخذته الولايات المتحدة مؤخرا بشأن الإقليم، بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للصين.

وقال ذاكر للصحفيين في بكين اليوم الاثنين، إن إجراءات مكافحة الإرهاب في شينجيانغ، لا تختلف عن إجراءات مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.

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وكان مجلس النواب الأمريكي أقر الأسبوع الماضي تشريعا يطلب ردا قويا على معاملة بكين لأقلية الأويغور المسلمة.

ويقول خبراء في الأمم المتحدة ونشطاء، إن الصين احتجزت على الأرجح مليون فرد من الأويغور في معسكرات احتجاز ضخمة في إقليم شينجيانغ الواقع بغرب البلاد، بينما تقول الصين إن المعسكرات جزء من حملة على الإرهاب وتقدم تدريبات مهنية.

المصدر: "رويترز"