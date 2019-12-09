 
مباشر
عاجل
الأناضول: الداخلية التركية تعلن ترحيل 11 إرهابيا أجنبيا يحملون الجنسية الفرنسية إلى خارج البلاد

حاكم إقليم شينجيانغ الصيني يندد بالتدخل الأمريكي

أخبار العالم

حاكم إقليم شينجيانغ الصيني يندد بالتدخل الأمريكي
Reuters JASON LEE
حاكم إقليم شينجيانغ الصيني شهرت ذاكر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mv24

وصف حاكم إقليم شينجيانغ الصيني، شهرت ذاكر، إجراء اتخذته الولايات المتحدة مؤخرا بشأن الإقليم، بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للصين.

وقال ذاكر للصحفيين في بكين اليوم الاثنين، إن إجراءات مكافحة الإرهاب في شينجيانغ، لا تختلف عن إجراءات مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد
بكين تعترض على مشروع قرار
بكين تعترض على مشروع قرار "النواب الأمريكي" المتعلق بالأويغور

وكان مجلس النواب الأمريكي أقر الأسبوع الماضي تشريعا يطلب ردا قويا على معاملة بكين لأقلية الأويغور المسلمة.

ويقول خبراء في الأمم المتحدة ونشطاء، إن الصين احتجزت على الأرجح مليون فرد من الأويغور في معسكرات احتجاز ضخمة في إقليم شينجيانغ الواقع بغرب البلاد، بينما تقول الصين إن المعسكرات جزء من حملة على الإرهاب وتقدم تدريبات مهنية.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا