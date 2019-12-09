وفد من مدراء الإعلام الإیراني يبحث في روسيا تعزيز التعاون والتنسيق

وصل وفد من المدراء الإعلاميين الإيرانيين برئاسة مساعد وزير الثقافة والإرشاد محمد خدادي الى موسكو أمس الأحد، للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة الإعلامية المشتركة بين إيران وروسيا.

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ويبدأ اجتماع اللجنة الإعلامية المشتركة أعماله اليوم الاثنين في موسكو، ويستمر يومين برعاية وزارة الاتصالات والتنمية الرقمية الروسية، وبرئاسة مساعد وزير الاتصالات الروسي الكسي فولين، ومساعد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد خدادي.

وسيتم خلال الاجتماع البحث في مجالات التعاون في القطاع الإعلامي بين البلدين في سياق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية ومتابعة التفاهمات الحاصلة في الاجتماع الأول الذي عقد العام الماضي بطهران.

ويتضمن برنامج زيارة الوفد الإعلامي الإيراني تفقد مراكز إعلامية والتعرف على خبرات روسيا في هذا المجال، والتحدث إلى المفكرين والخبراء الروس، وكذلك المشاركة في ملتقى الباحثين الروس في الشأن الإيراني.

المصدر: "إرنا"