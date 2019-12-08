اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن مذكرة التفاهم المبرمة مع ليبيا حول مناطق السيادة والنفوذ في البحر المتوسط "لا تشكل تهديدا ولا تعديا على حقوق الدول الأخرى".

وعلى صعيد آخر، قال أكار خلال زيارته مركز عمليات قيادة القوات البرية في أنقرة، إن "تركيا ملتزمة بما تنص عليه التفاهمات مع روسيا والولايات المتحدة حول عملية (نبع السلام)، وتنتظر من حلفائها وأصدقائها الوفاء بالتزاماتهم".

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وشدد على أنّ "تركيا تأخذ على محمل الجد التهديدات التي تواجه حلف شمال الأطلسي وتنتظر بالتالي من الحلف الوفاء بمسؤولياته تجاهها على النحو ذاته".

وقوبلت الاتفاقیة التي وقعت في 27 نوفمبر الماضي برفض وادانة من قبل مصر والیونان وقبرص.

المصدر: الأناضول