قائد الأمن الداخلي بمحافظة فارس: الأمن الإيراني يعتقل 3 أشخاص بتهمة التآمر

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني بمحافظة فارس اعتقال 3 أشخاص بتهمة الصلة بوسائل الإعلام "المناوئة"، شاركوا في أعمال الشغب التي شهدتها مدينة شيراز مركز المحافظة، الشهر الماضي.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي رهام بخش حبيبي، إن الشرطة قد وضعت على جدول أعمالها الكشف عن العناصر المثيرة للشغب واعتقالهم.

وأضاف: "في هذا الإطار تمكنت قوات شرطة الأمن العام من اعتقال 3 عناصر مرتبطين بوسائل الإعلام المناوئة (رجل وامرأتان)، خلال عمليات مباغتة".

وأكد أن المقبوض عليهم اعترفوا بـ"ممارساتهم غير القانونية في الأجواء الافتراضية والتواصل مع وسائل الإعلام المناوئة" حيث شاركوا في "إعداد أفلام وثائقية حول أعمال الفوضى وإرسالها".

ومنتصف نوفمبر الماضي اجتاحت إيران موجة احتجاجات غاضبة اندلعت عقب رفع السلطات أسعار الوقود، أسفرت عن سقوط مئات القتلى.

المصدر: وكالات