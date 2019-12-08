مقتل 60 شخصا من غامبيا بغرق قارب في عرض المياه الموريتانية

وقال الرئيس الغامبي دما بارو، إن 60 من مواطنيه لقوا حتفهم بغرق قارب في المياه الإقليمية الموريتانية.

وتعهد الرئيس، في خطاب بثه التلفزيون الوطني، بمعاقبة المسؤولين عن هذا الحادث، الذي وصفه بـ"المأساة الوطنية".

وشدد على ضرورة تعزيز محاربة تهريب البشر، ودعا الشباب في بلاده إلى البقاء في الوطن من أجل استغلال المقدرات الاقتصادية في غامبيا.

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وكان الرئيس السنغالي ماكي صال قد أعلن عن مقتل 13 من مواطني بلاده في غرق القارب، داعيا إلى ضرورة وضع حد للهجرة غير الشرعية.

وقبل عدة أيام أعلنت موريتانيا، عن غرق قارب في مياهها كان على متنه 180 من المهاجرين غير الشرعيين غالبيتهم من غامبيا والسنغال.

المصدر: وكالات