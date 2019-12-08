FBI: نعتقد أن السعودي الشمراني مطلق النار في قاعدة فلوريدا تصرف بشكل فردي
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أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة أن طالب الطيران السعودي محمد الشمراني الذي نفذ الهجوم المسلح في قاعدة "باتريك" الجوية العسكرية بولاية فلوريدا، تصرف بشكل فردي.
جاء ذلك على لسان المحققة الخاصة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الـFBI، رايتشل روخاس، في مؤتمر صحفي حول هجوم فلوريدا عقدته اليوم الأحد.
وأضافت روخاس أن الشمراني استخدم في هجومه مسدسا من نوع Glock 45 عيار 9 مم اشتراه بصورة قانونية.
يتبع..