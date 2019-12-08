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الملياردير بلومبرغ عن منافسيه الديمقراطيين للرئاسة الأمريكية: ترامب سيلتهمهم

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الملياردير بلومبرغ عن منافسيه الديمقراطيين للرئاسة الأمريكية: ترامب سيلتهمهم
Reuters Chris Aluka Berry REUTERS
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أعرب الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرغ عن ثقته التامة بأن منافسيه في الترشح عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، عاجزون عن الصمود أمام الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وذكر بلومبرغ الذي أعلن مؤخرا عن انضمامه إلى السباق الرئاسي في مقابلة أجرتها معه قناة CBS، أن حكومة الولايات المتحدة وسياساتها الداخلية والخارجية ازدادت سوءا أكثر فأكثر خلال السنوات الأخيرة، مشددا على أنه كان منذ عام 2016 ولا يزال مقتنعا بأن ترامب ليس مؤهلا لأداء دور رئيس البلاد.

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وقال: "لا يمكننا تحمل أربع سنوات أخرى من حكم ترامب... ثم تابعت جميع هؤلاء المنافسين الديمقراطيين وقلت لنفسي: دونالد ترامب سيلتهمهم".

وتظهر استطلاعات الرأي أن بلومبرغ الذي يحتل المرتبة التاسعة في قائمة أغنى أثرياء العالم حسب مجلة "فوربس"، يحظى بدعم نحو أربعة في المئة من الناخبين الديمقراطيين.

المصدر: "رويترز"

 

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