ذكرت مؤسسة BabyCenter الأمريكية المعنية بإحصاءات الحمل والولادة وتنمية الطفولة، أن اسم محمد للبنين، وعلية للبنات، أصبحا بين أكثر الأسماء شعبية في الولايات المتحدة.

وذكرت المؤسسة، أن اسم محمد، شغل المركز العاشر في قائمة الأسماء العشرة الأكثر استخداما وشعبية في الولايات المتحدة، متقدما بذلك 4 مراكز مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الاسم، دخل لأول مرة في قائمة أفضل 100 اسم، عام 2013.

وتؤكد المؤسسة، أن الأسماء العربية آخذة في الانتشار في الولايات المتحدة، وأنه عندما اقتحم اسم محمد قائمة المراكز العشرة الأولى لأسماء البنين، أصبح اسم علية ضمن المراكز العشرة الأولى للبنات.

المصدر: alqabas.com