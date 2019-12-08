رؤوفين رفلين يستقبل اللبناني المتبرع لتل أبيب بمقتنيات هتلر

استقبل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفلين اليوم، رجل الأعمال اللبناني عبد الله شاتيلا، الذي اشترى مقتنيات الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر قبل أسبوعين، وتبرع بها لإسرائيل.

وشكر رفلين شاتيلا على "هذا العمل الهام"، وقال إن "مساهمته هذه عظيمة للغاية خاصة وأنها تأتي في وقت يحاول فيه البعض إنكار الحقائق التاريخية".

وأكد رفلين، أن "عبد الله شاتيلا وبعمله هذا بعث رسالة واضحة للعالم أجمع تبين كيف يجب أن نكافح عمليات الكراهية والتحريض ضد الآخرين".

لبناني يشتري مقتنيات لهتلر ويتبرع بها لمنظمة يهوديةhttps://t.co/BhkofhbWATpic.twitter.com/kT0jC74XfF — BBC News عربي (@BBCArabic) 27 ноября 2019 г.

من جانبه أكد شاتيلا، الذي يحمل الجنسية السويسرية، أنه يشعر بحساسية بالغة لزيارة إسرائيل، وقال إنه "مسرور جدا لذلك وإنه لشرف عظيم بالنسبة له أن يتواجد في القدس".

وفي وقت سابق قال شاتيلا إنه اشترى متعلقات هتلر بهدف منع استخدامها في الدعاية من قبل النازيين الجدد.

وأنفق شاتيلا 600 ألف يورو لشراء 10 متعلقات في المزاد الذي نظمته دار هيرمن هيستوريكا بمدينة ميونيخ.

المصدر: makan