إسبر يقر بأن التواجد الأمريكي في الشرق الأوسط يعيق أولوية جديدة للبنتاغون

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن أولويته الجديدة تكمن في زيادة تواجد الولايات المتحدة العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بغية رفع قدرات واشنطن على التنافس مع روسيا والصين.

وذكر إسبر أمس السبت، أثناء أعمال منتدى ريغان للدفاع الوطني في كاليفورنيا، ردا على سؤال عن خفض التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان، أنه يتطلع إلى إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج الولايات المتحدة لنقل مزيد منها إلى قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لاسيما من أفغانستان.

وقال: "هذا هو المسرح الأولوي بالنسبة لي، ولا أنظر إلى أفغانستان فقط بل إلى جميع الأماكن التي بإمكاني سحب القوات منها لإعادتها إلى الوطن أو للتنافس مع الصينيين ولطمأنة حلفائنا وإجراء مناورات وتدريبات"، حسبما نقلت عنه وكالة "بلومبرغ".

وحذر إسبر من أن الولايات المتحدة تواجه تحديات ملموسة من قبل المنافسين الاستراتيجيين، مشيرا إلى أن موسكو وبكين تمضيان قدما في تحديث قواتهما، واتهمهما بالسعي إلى التأثير على السياسات الاقتصادية والأمنية لدول أخرى.

وأقر إسبر بأن التواجد العسكري الأمريكي الملموس في الشرق الأوسط يعيق التفاف البنتاغون نحو آسيا، قائلا: "بالتأكيد، أواجه ذلك، وكان أسلافي يواجونه أيضا".

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وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن تصميم البنتاغون على الاحتفاظ بالتواجد الملموس على الأرض في الشرق الأوسط لمساعدة حلفائه في الدفاع عن أنفسهم و"حماية النظام الدولي" و"ردع سلوك إيران الخبيثة".

المصدر: بلومبرغ