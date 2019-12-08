 
مباشر

إسبر يقر بأن التواجد الأمريكي في الشرق الأوسط يعيق أولوية جديدة للبنتاغون

أخبار العالم

إسبر يقر بأن التواجد الأمريكي في الشرق الأوسط يعيق أولوية جديدة للبنتاغون
Reuters Johanna Geron
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/muxt

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن أولويته الجديدة تكمن في زيادة تواجد الولايات المتحدة العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بغية رفع قدرات واشنطن على التنافس مع روسيا والصين.

وذكر إسبر أمس السبت، أثناء أعمال منتدى ريغان للدفاع الوطني في كاليفورنيا، ردا على سؤال عن خفض التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان، أنه يتطلع إلى إعادة انتشار القوات الأمريكية خارج الولايات المتحدة لنقل مزيد منها إلى قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لاسيما من أفغانستان.

وقال: "هذا هو المسرح الأولوي بالنسبة لي، ولا أنظر إلى أفغانستان فقط بل إلى جميع الأماكن التي بإمكاني سحب القوات منها لإعادتها إلى الوطن أو للتنافس مع الصينيين ولطمأنة حلفائنا وإجراء مناورات وتدريبات"، حسبما نقلت عنه وكالة "بلومبرغ".

وحذر إسبر من أن الولايات المتحدة تواجه تحديات ملموسة من قبل المنافسين الاستراتيجيين، مشيرا إلى أن موسكو وبكين تمضيان قدما في تحديث قواتهما، واتهمهما بالسعي إلى التأثير على السياسات الاقتصادية والأمنية لدول أخرى.

وأقر إسبر بأن التواجد العسكري الأمريكي الملموس في الشرق الأوسط يعيق التفاف البنتاغون نحو آسيا، قائلا: "بالتأكيد، أواجه ذلك، وكان أسلافي يواجونه أيضا".

إقرأ المزيد
البنتاغون لا يستبعد إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط
البنتاغون لا يستبعد إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن تصميم البنتاغون على الاحتفاظ بالتواجد الملموس على الأرض في الشرق الأوسط لمساعدة حلفائه في الدفاع عن أنفسهم و"حماية النظام الدولي" و"ردع سلوك إيران الخبيثة".

المصدر: بلومبرغ

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا