تركيا تشارك بـ 20 شركة في معرض "الخليج للدفاع والطيران"

ذكرت وكالة "الأناضول" أن 20 شركة تركية في مجال الصناعات الدفاعية تستعد للمشاركة في معرض "الخليج للدفاع والطيران الخامس" في الكويت بين 10 و12 ديسمبر الجاري.

وأفادت "الأناضول" بأن الشركات التركية ستشارك في المعرض بتنسيق من رئاسة الصناعات الدفاعية في تركيا، وبدعم من اتحاد مصدري الدفاع والطيران، بغية البحث عن فرص تعاون جديدة.

وأوضحت الوكالة أن من أهم شركات الصناعات الدفاعية التركية المشاركة في المعرض "هافلسان" و"أريس" و"أسفات" و"دسان" و"ميل سوفت".

ومن المقرر أن يشهد المعرض فقرات تعريفية بمنتجات وخدمات الشركات التركية في مجال الصناعات الدفاعية.

وتشمل هذه المنتجات، حسب الوكالة، منصات قابلة للتركيب على مركبات مدرعة، ومركبات برية وجوية مختلفة، وأنظمة بحرية وإلكترونية وأسلحة، وذخائر، وأجهزة محاكاة ، ومنتجات دعم لوجستية، ومن المقرر أن يعقد الوفد التركي خلال المعرض اجتماعات مع عدد من وفود الدول المشاركة.

ويعتبر "الخليج للدفاع والطيران" الذي يقام في الكويت مرة كل عامين، من بين أكبر معارض المعدات العسكرية بالمنطقة، حيث تتسابق الشركات المصنعة للأسلحة لعرض آلياتها ومعداتها العسكرية للتعريف بأحدث ما توصلت إليه.

المصدر: الأناضول