إيران.. ترشح نحو 14 ألف شخص للانتخابات البرلمانية

أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية إسماعيل موسوي، أن 13 ألفا و 896 شخصا ترشحوا للانتخابات البرلمانية المقررة في 21 فبراير المقبل.

وفي تصريحات صحفية أمس السبت بعد انتهاء مهلة تسجيل المترشحين للانتخابات البرلمانية، أشار موسوي إلى أن العدد النهائي للمترشحين سيتم الإعلان عنه الأحد، مضيفا، أن بين المترشحين 12 ألفا و291 رجلا وألف و605 سيدات.

وأوضح أن 601 من المترشحين أي 4% يحملون شهادات حوزوية و14% شهادة الدكتوراه و77% شهادة الماجستير، والبقية من حملة شهادة البكالوريوس وما دون ذلك.

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وأضاف، أن 4% من المترشحين كانوا نوابا فيما سبق، وأن 23% منهم تقدموا للترشح مرة واحدة على الأقل سابقا.

ولفت إلى أن العدد الأكبر من المترشحين كان في طهران حيث بلغ 3 آلاف و138 شخصا ثم أصفهان (1099 شخصا) وخراسان الرضوية (980 شخصا) وخوزستان (800 شخص) وفارس (739 شخصا).

وفي 21 فبراير سيدلي الناخبون الإيرانيون الذين يبلغ عددهم أكثر من 56 مليون شخص، بأصواتهم لانتخاب 290 عضوا في مجلس الشورى، كما سيشهد ذلك اليوم انتخابات تكميلية لمجلس خبراء القيادة المتألف من 88 عضوا، وهو هيئة أساسية في النظام الإيراني منوطة بها صلاحيات تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية.

المصدر: "إرنا"