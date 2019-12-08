كيم جونغ-أون مفتتحا منتجع "يانغ دوك": يمكننا تحقيق التنمية حتى في أسوأ المحن

شارك زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون بمراسم الاحتفال باستكمال بناء منتجع المياه الحارة في المنطقة الوسطى بالبلاد، وأكد أنه تم بناؤه دون مساعدات خارجية وأن التنمية ممكنة في المحن.

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، ووسائل الإعلام الرسمية اليوم الأحد، أن كيم حضر حفل استكمال بناء منتجع "يانغ دوك" للمياه الحارة بمقاطعة بيونغان الجنوبية، وقال "من دواعي سرورنا أن نرى جنود الجيش الشعبي يصنعون هذه الحضارة بأيديهم".

وأشار كيم، إلى أن الانتهاء من بناء المنتجع، كان "انتصارا كبيرا للاعتماد على الذات الذي أعلن مرة أخرى للعالم، أنه يمكن تحقيق التنمية المطردة والازدهار حتى في أسوأ المحن".

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضها عليها مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة بسبب اختباراتها النووية والصاروخية.

يذكر أن كيم، قام بزيارة المنتجع أربع مرات هذا العام، لإظهار على ما يبدو عزمه القوي على بناء صناعة سياحية تنافسية كجزء من جهود الاعتماد على الذات في مواجهة العقوبات العالمية.

وأمر كيم ببناء المنتجع عندما زار الموقع في نوفمبر من العام الماضي.

المصدر: "يونهاب"