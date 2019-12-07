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احتدام الحرائق في غابات أستراليا

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احتدام الحرائق في غابات أستراليا
Reuters
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احتدمت الحرائق في أكثر من مئة رقعة بالغابات خرجت عن السيطرة في شرق أستراليا، وأجبرت النار السكان على الفرار من منازلهم.

وتستعد مناطق أخرى من البلاد لموجة حر مرتقبة الأسبوع المقبل وتخطت الحرارة حدود الـ40 درجة، وحذرت إدارة الإطفاء من أن "الظروف حاليا خطيرة جدا"، وأشارت إلى احتمال عجز رجال الإطفاء عن منع امتداد الحريق.

وفي يوم السبت اندلع حريق هائل إلى الشمال من سيدني، وعلى الرغم من السيطرة عليه لاحقا، إلا أن

البؤر لا تزال مشتعلة على امتداد 250 ألف هكتار، على مسافة 100 كم عن أكبر مدن أستراليا.

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المصدر: france24

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