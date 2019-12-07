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بالفيديو.. ميركل تفقد توازنها أثناء زيارة إلى معسكر موت نازي

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نشر فيديو جديد للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وهي تفقد توازنها وتكاد تسقط على الأرض خلال فعالية رسمية في بولندا، مما أثار القلق حول حالتها الصحية.

وجرى تصوير الفيديو خلال زيارة ميركل أمس الجمعة إلى معسكر الموت النازي السابق أوشفيتز-بيركيناو، حيث ظهرت فيه وهي تفقد توازنها بعد وقوفها دقيقة صمت على أرواح ضحايا المعسكر، وساعدها مرافقوها في تفادي السقوط.

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وأصبحت صحة ميركل موضع نقاش وتساؤلات بعدما عانت من الرعشة ثلاث مرات خلال مشاركتها في فعاليات رسمية خلال العام الماضي.

المصدر: RT

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