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اجتماع بين لافروف وبومبيو في 10 ديسمبر

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اجتماع بين لافروف وبومبيو في 10 ديسمبر
Globallookpress
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قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيناقش مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، العلاقات الثنائية، والحد من التسلح والوضع في سوريا وأوكرانيا.

وأفاد مصدر مطلع للصحيفة، بأن الوزيرين سيبحثان كذلك خلال لقائهما في 10 ديسمبر في واشنطن تطورات الوضع في فنزويلا.

وذكّرت الصحيفة، بأن لافروف زار واشنطن آخر مرة في 2017 والتقى حينذاك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، سيعقد الوزيران الروسي والأمريكي مؤتمرا صحفيا عقب المحادثات.

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وكانت المرة الأخيرة التي التقى فيها لافروف وبومبيو، في سبتمبر الماضي، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي 5 ديسمبر، أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية لمراسل "تاس" أنه يجري النظر في إمكانية زيارة لافروف إلى واشنطن في 10 ديسمبر.

المصدر: تاس

 

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