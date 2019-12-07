أردوغان: نقوم ببناء خط بحري رائع بين تركيا وليبيا والحمد لله ولن نتخلى عن حقوقنا البحرية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيقدم مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية حول ترسيم الحدود البحرية إلى الأمم المتحدة.

إقرأ المزيد

وقال أردوغان، خلال اجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية في مدينة إسطنبول، اليوم السبت "سنقدم مذكرة التفاهم التي وقعناها مع ليبيا حول ترسيم الحدود البحرية إلى الأمم المتحدة"​​​.

#عاجل | #أردوغان: تم توقيع نص المذكرة بين #تركيا و #ليبيا وصادق برلماننا بشكل خاص على الاتفاق المتعلق بتعيين حدود مناطق الصلاحية البحرية وأنا أيضًا صادقت عليها وبذلك تم إرسالها إلى الأمم المتحدة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 7 декабря 2019 г.

وأضاف "سنواصل أعمال التنقيب في البحر المتوسط وسنستمر بالدفاع عن حقوقنا الدولية حتى النهاية"، مؤكدا أن أنقرة ستواصل موقفها "الحازم" في ليبيا.

وأكد أردوغان أن بلاده "أفشلت الخطط في البحر المتوسط من خلال الاتفاق مع ليبيا"، وهي تقوم حاليا "ببناء خط بحري رائع بين البلدين والحمد لله".

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده ستستخدم حقوقها "النابعة من القانون البحري الدولي والقانون الدولي (في البحر المتوسط) حتى النهاية".

المصدر: "الأناضول"