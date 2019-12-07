كابل تقيم مراسم وداع لجثمان رئيس وكالة الإغاثة اليابانية القتيل (فيديو)

جرت اليوم بمطار العاصمة الأفغانية كابل، مراسم وداع جثمان رئيس وكالة الإغاثة اليابانية القتيل، تيتسو ناكامورا.

وحضر المراسم التي شارك في تأديتها الجيش الأفغاني مسؤولون يابانيون وأفغان.

وكان مسؤولون أفغان أكدوا أن ستة أشخاص، بينهم ناكامورا، قتلوا الأربعاء الماضي على أيدي مسلحين مجهولين في ولاية ننغرهار بشرقي البلاد.

وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أفغان، هم حراس الطبيب الياباني وسائق العربة وراكب آخر، فيما تعرض ناكامورا لجروح بليغة وتم نقله إلى مستشفى محلي في وضع حرج وفارق الحياة أثناء نقله إلى مستشفى قاعدة بغرام الجوية قرب كابل، حسب المتحدث باسم المستشفى، غول زادة سنجر.

المصدر: RT + وكالات