الإدارة الأمريكية: لدينا وسائل أخرى إذا لم تتخلّ إيران عن "سلوكها الخبيث"

أبدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت تصميم بلادها على مواصلة حملة الضغط ضد إيران، مضيفة أن واشنطن قد تلجأ إلى وسائل أخرى ما لم تغير طهران "سلوكها الخبيث".

واتهمت كرافت أمس الجمعة، أثناء أول مؤتمر صحفي تعقده في الأمم المتحدة، حكومة طهران بـ"إساءة معاملة الناس وانتهاك حقوقهم" في الشرق الأوسط، ووصفت الجمهورية الإسلامية بأنها "لاعب سيئ"، قائلة إن الاضطرابات ستتواصل في لبنان وسوريا واليمن وفي أي مكان توجد فيه إيران، ما لم تؤت حملة الضغط الأقصى الأمريكية ثمارها.

وتابعت: "لدينا كثير من الوسائل وسنواصل استخدامها ضد إيران، ونأخذها على محمل الجد. كما أن هناك وسائل أخرى سنلجأ إليها ضد إيران إذا واصلت سلوكها الخبيث هذا".

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وأعربت كرافت عن معارضة الولايات المتحدة لاستخدام العنف ضد المتظاهرين في إيران والعراق، مشددة على ضرورة أن تدرك سلطات الدولتين أهمية "السماح للناس بالتظاهر سلميا والإصغاء إلى الشباب لأنهم يشكلون المستقبل".

المصدر: أسوشيتد برس