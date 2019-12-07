الشرطة الكندية تقبض على كندي احتجزته تركيا بتهمة الانضمام لـ"داعش"

كشفت الشرطة الكندية أنها ألقت القبض يوم الجمعة، على رجل كانت السلطات التركية احتجزته في السابق بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".

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وذكرت الشرطة في بيان، أن إيكار ماو (22 عاما)، وهو من مدينة غويلف في إقليم أونتاريو، متهم بالمشاركة في نشاط تنظيم إرهابي ومغادرة كندا للانضمام إلى التنظيم.

وقالت لويز سافار المتحدثة باسم شرطة الخيالة الملكية الكندية، إن المتهم مثل أمام محكمة يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تحقيق الشرطة الذي قاد إلى إلقاء القبض عليه بدأ يوم 11 يوليو الماضي، وأُجري بناء على بلاغ من مصدر لم تكشف عنه.

وأضافت أن ماو عاد إلى كندا يوم 19 أكتوبر الماضي.

وأوضحت المتحدثة أن السلطات التركية ألقت القبض على ماو، ووجهت له اتهامات واحتجزته لغاية عقد جلسة استماع حول قضيته، مشيرة إلى أنه لم يصدر بحقه حكم بالإدانة في تركيا.

المصدر: "رويترز"