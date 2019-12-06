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ظريف يقارن رد فعل الغرب على تجارب إيران وإسرائيل الصاروخية

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ظريف يقارن رد فعل الغرب على تجارب إيران وإسرائيل الصاروخية
Reuters David Mdzinarishvili
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (صورة أرشيفية)
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علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تجربة إسرائيل الأخيرة لصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية، مقارنا رد فعل الدول الغربية مع موقفها تجاه تجارب إيران على الصواريخ التقليدية.

وكتب ظريف في على حسابه في "تويتر": "لقد اختبرت إسرائيل اليوم صاروخا نوويا يستهدف إيران. لا تشكو E3 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) والولايات المتحدة مطلقا من الترسانة النووية الوحيدة في غرب آسيا المسلحة بالصواريخ التي صممت بالفعل لتكون قادرة على حمل الأسلحة النووية ولكن لديها نوبات من السكتة على (تجاربنا) التقليدية والدفاعية".

وأعلنت إسرائيل صباح يوم الجمعة اختبار نظام إطلاق دفع صاروخي من قاعدة "بلماحيم" العسكرية يمكن استخدامه في إطلاق صواريخ طويلة المدى، مثل الصاروخين الإسرائيليين "ياريحو" و"حيتس"، كما يمكن استخدامه من أجل إطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء.

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المصدر: RT

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