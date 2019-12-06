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تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى فرنسا

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تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى فرنسا
AFP Alain JOCARD
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أهابت وزارة الخارجية التركية بمواطني البلاد توخي الحذر أثناء زيارة فرنسا، على خلفية الاحتجاجات المستمرة هناك.

ويأتي تحذير الخارجية التركية على خلفية إصابة الصحفي التركي مصطفى يالتشين الذي يعمل مصورا لوكالة "الأناضول" التركية، بقنبلة غاز أثناء تفريق الشرطة للمتظاهرين في باريس أمس الخميس.

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ودان مدير دائرة العلاقات في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون "اعتداء الشرطة الفرنسية" على الصحفي التركي، مؤكدا أن الرئاسة التركية والأجهزة ذات الشأن ستتابع الحادث.

يذكر أن النقابات الفرنسية نظمت مظاهرات احتجاج في إطار الإضراب العام احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس وبعض المدن الفرنسية الأخرى.

المصدر: وكالات

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