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لافروف يكذّب شائعات "عشّ التجسس" الروسي في فرنسا

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لافروف يكذّب شائعات
Sputnik
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دحض وزير الخارجية سيرغي لافروف الشائعات التي تزعم بوجود "عشّ تجسس" روسي في فرنسا، ونفى ما يقال عن "مرتزقة روس" في ليبيا، وتدخل موسكو في تشيلي.

وقال لافروف خلال مؤتمر "البحر الأبيض المتوسط: حوار روما": "الأنباء التي تتحدث عن عش تجسس روسي في فرنسا، باطلة".

وأضاف: "قرأت أنهم عثروا في سافوي على عش تجسس روسي... وكتبوا لاحقا أنه لا يتم تسجيل أي نشاط تجسس لهذا العش... فيما يؤكدون رغم ذلك أن العش للتجسس!".

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ووصف الأنباء التي تحدثت عن وجود "مرتزقة روس" في ليبيا، وتدخل موسكو في الشؤون الداخلية لدولة تشيلي بـ"الشائعات الكاذبة".

في وقت سابق، نشرت صحيفة "لوموند" بعض المواد، التي تحدثت عن "قاعدة أوروبية للعملاء الروس" في منطقة سافوي العليا.

وزعمت الصحيفة، بأن المديرية العامة في هيئة الأركان العامة الروسية GRU استخدمت القاعدة لتنفيذ علميات خاصة على امتداد أوروبا.

المصدر: قناة زفيزدا

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