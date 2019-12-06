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بايدن عن ترامب: هذا الرئيس لا يعلم من هم الأمريكيون

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بايدن عن ترامب: هذا الرئيس لا يعلم من هم الأمريكيون
AFP TIMOTHY A. CLARY, Robyn BECK
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وجه جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، انتقادات لاذعة لأداء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، متهما إياه بـ"إضعاف سمعة" الأمريكيين في العالم "بشكل خطير".

وقال بايدن وهو مرشح محتمل عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية لقناة CNBC، إن ترامب "أضعف سمعتنا في العالم بشكل خطير".

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وأضاف: "هذا الرئيس هو السياسي الأكثر غرابة الذي عملت معه على الإطلاق. ويبدو أنه لا يفهم على الإطلاق من نحن (الأمريكيون). إنه يسلب بلدنا من روحها".

وكان بايدن، حذر في وقت سابق من أن بقاء ترامب في السلطة لمدة 4 أعوام جديدة، سيكون له تأثير على هوية الأمة الأمريكية، معتبرا أنه لا يجب السماح بحدوث ذلك.

المصدر: "إنترفاكس"

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