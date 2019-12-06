صرح المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن بأن روسيا وإيران وحدهما تملكان أدوات التأثير على السلطات السورية، داعيا إياهما للتعاون مع واشنطن والاتحاد الأوروبي لحل الأزمة السورية.

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وقال بيدرسن في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر "حوار البحر المتوسط" في روما، إن "حقيقة الأمر هي أنه "لدى روسيا وإيران وحدهما إمكانية ممارسة النفوذ على الحكومة في دمشق، لكن عليهما العمل سويا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إذا كانتا تنويان رؤية تغييرات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بسوريا".

وبخصوص اللجنة الدستورية السورية، أكد بيدرسن أنه يعتزم التوجه إلى دمشق قبل نهاية العام الجاري بهدف النتسيق بشأن تحديد موعد انعقاد جولة جديدة من جلسات الجنة.

كما أكد المبعوث الأممي مشاركته في اجتماع "أستانا" المقبل حول سوريا والمقرر عقده يومي 10-11 من الشهر الجاري.

المصدر: نوفوستي