أهم نقاط كلمة لافروف في مؤتمر "حوار البحر المتوسط"

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة له خلال المؤتمر الدولي "حوار المتوسط" في روما عن الرؤية الروسية لبعض القضايا الدولية البارزة.

وإليكم أهم ما جاء في كلمة الوزير:

استغربنا عدم توجيه الدعوة للأطراف الليبية وجيران ليبيا لحضور مؤتمر برلين حول التسوية الليبية، ونعتبر هذا الأمر خاطئا... ونأمل بأن يكون هذا المؤتمر شاملا بالفعل، ومن المحبذ أن يحضره الاتحاد الإفريقي.

الأمريكيون ينشرون إشاعات حول التدخلات الروسية حول العالم، فيما يوجد عدد كبير من عسكريي دول الناتو في مختلف المناطق، بما فيها سوريا، التي لم يدعهم إليها أحد.

نأمل بأن يعمل اللاعبون الخارجيون على دفع الأطراف الليبية نحو الحوار.

يتبع...