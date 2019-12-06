خائن يفضح خائنا.. وفاة رجل استخبارات سوفييتي هرب للولايات المتحدة

توفي فيكتور شيموف الرائد السابق في لجنة أمن الدولة السوفيتية "كي جي بي"، في بيته في الولايات المتحدة عن عمر ناهز الـ73 عاما.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن شيموف توفي في 18 أكتوبر في منزله في فيينا بولاية فرجينيا، وأشارت إلى أن سبب الوفاة مشاكل في الرئة، فيما أكدت زوجة شيموف أولغا خبر وفاة الرائد الخائن.

وخدم شيموف خلال سبعينات القرن الماضي في المديرية العامة الثامنة في المخابرات السوفيتية، التي كانت تشرف على الاتصالات والتشفير وفك الشيفرة.

وفي عام 1980، اتصل، خلال وجوده بمهمة عمل في بولندا، بضابط استخبارات أمريكي وعرض عليه خدماته، وتم تجنيده للعمل لصالح المخابرات المركزية الأمريكية.

وبعد تقديمه معلومات فائقة الأهمية للمخابرات الأمريكية، تمكن شيموف مع زوجته وابنته من الفرار من الاتحاد السوفيتي إلى الولايات المتحدة بمساعدة الـCIA.

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واعتبر شيموف وعائلته لمدة خمس سنوات في عداد المفقودين، بعد اختفائهم بشكل مفاجئ حتى وجهت الاتهامات للشرطة السوفيتية بقتل العائلة المذكورة، دون العثور على جثثهم.

وبعد أن تمكن جهاز الـ"كي جي بي" من تجنيد رئيس "قسم الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية" في جهاز مكافحة التجسس في مديرية العمليات التابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ألدريش أميس عام 1985، تبيّن للمخابرات السوفيتية أن شيموف لا يزال حيا يرزق ويقيم في الولايات المتحدة.

أميس، كشف لموسكو أن الاستخبارات الأمريكية تمكنت من تجنيد شيموف، وفي مايو 1980 تم نقله مع أسرته إلى الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات