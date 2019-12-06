أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، سيبحثان الشأن السوري في 8 يناير المقبل.

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وأكد أقصوي أنه "خلال الزيارة التي سيجريها بوتين إلى تركيا، سيبحث الرئيسان المسائل الثنائية، إلى جانب التطورات في سوريا"، غير أن الناطق باسم وزارة الخارجية التركية لم يحدد أي مدينة ستحتضن لقاء الزعيمين.

وكان الكرملين أكد الاثنين المنصرم أن الرئيس الروسي بوتين يعتزم زيارة تركيا لإجراء محادثات مع نظيره التركي أردوغان في 8 يناير، وافتتاح خط أنابيب "ترك ستريم" الذي سينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا وجنوب أوروبا.

المصدر: وكالات







