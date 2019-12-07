كوربين يؤكد حيازته تقريرا مسربا يكشف "تحايل" جونسون بشأن "بريكست"

أفاد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين، أمس الجمعة، بأنه يمتلك تقريرا حكوميا سريا يكشف خطأ مزاعم رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن اتفاق "بريكست".

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ويشير التقرير إلى أنه ستكون هناك رسوم جمركية بين إيرلندا الشمالية والبر الرئيسي لبريطانيا بمقتضى اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي تفاوض بشأنه رئيس الوزراء، وهو ما يتناقض مع زعم جونسون أنه لن تكون هناك حدود في البحر الإيرلندي.

وقال كوربين في خطاب ألقاه في لندن "هذا هو الدليل الصادم الأكيد الذي يبين بشكل قاطع الأثر الضار للاتفاق الذي أبرمه جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي على أجزاء كبيرة من بلادنا".

وأضاف أن رئيس الوزراء يريد من البريطانيين أن يصوتوا دون رؤية الأمور على حقيقتها، مؤكدا أن الوثيقة الحكومية المسربة كشفت أنه ستكون هناك رسوم جمركية ونقاط تفتيش أمنية بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية.

وتركز الرسالة الرئيسية لحملة جونسون قبل الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل على أنه "سينفذ اتفاق الخروج" بعد ثلاث سنوات من الاستفتاء الذي أجري عام 2016، فيما تقضي خطة حزب العمال للخروج من الاتحاد الأوروبي بالتفاوض على اتفاق جديد يشمل اتحادا جمركيا، ثم يجرى استفتاء آخر حول الموافقة على الاتفاق.

المصدر: رويترز