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في "رد بالمثل".. الصين تتخذ إجراء بحق الدبلوماسيين الأمريكيين

أخبار العالم

في
Reuters Jason Lee
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أعلنت الحكومة الصينية اليوم الجمعة، عن تشديدها القيود المفروضة على الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في أراضيها، فيما وصفته بإجراء رد.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ، أن القرار الجديد يلزم الدبلوماسيين الأمريكيين بإبلاغ الوزارة قبل خمسة أيام عن نيتهم لقاء مسؤولين محليين، مؤكدة أن الحكومة قد أخطرت سفارة واشنطن بشأن الإجراء.

ولفتت المتحدثة إلى أن الإجراء يأتي ردا على قرار مماثل اتخذته الخارجية الأمريكية في أكتوبر الماضي بحق الدبلوماسيين الصينيين، وهو بدوره جاء بدعوى الرد على منع حكومة بكين الدبلوماسيين الأمريكيين من لقاء مسؤولين وأكاديميين محليين.

وتابعت هوا: "نحث الولايات المتحدة مجددا على معالجة أخطائها وإلغاء القيود المذكورة".

المصدر: وكالات

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