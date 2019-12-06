تنافس جيبوتي كيني على مقعد في مجلس الأمن

تتنافس دولتا جيبوتي وكينيا على الحصول في يونيو المقبل على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2021-2022.

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وأقامت جيبوتي أمس الخميس حفل استقبال في أحد الفنادق الكبرى في نيويورك أعلنت رسميا خلاله ترشيحها، بعد خطوة مماثلة من كينيا في 7 نوفمبر في فندق آخر قريب من الأمم المتحدة، لتخرج بذلك إلى العلن المنافسة التي كانت تدور بشكل خفي بين البلدين منذ عدة أشهر.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن سفير إحدى دول الاتحاد الإفريقي قوله إنه لن يكون من الممكن التوفيق بينهما قبل انتخابات يونيو في نيويورك إلا "من خلال اجتماع وزراء الخارجية أو قمة رؤساء دول إفريقيا".

وحسم الاتحاد الإفريقي خياره لصالح كينيا خلال عملية تصويت جرت في أديس أبابا على مستوى الممثلين الدائمين، بحصول هذا البلد على 37 صوتا مقابل 13 لجيبوتي، غير أن جيبوتي اعتبرت أن العملية لم تنظم على أعلى مستوى، وبالتالي لا يمكن الأخذ بنتائجها.

وتنادي جيبوتي بـ"مبدأ التناوب"، مذكرة بأن كينيا سبق أن شغلت مرتين مقعدا في مجلس الأمن في 1973-1974 و1997-1998، مقابل مرة واحدة لجيبوتي في 1993-1994.

ويشدد البلدان في حملتيهما على الدور الذي لعبه كل منهما لضمان السلام في القرن الإفريقي، كما تركز كينيا على استقبالها للاجئين من الصومال وجنوب إفريقيا، وعلى الدعم الذي تقدمه لحكومتي البلدين.

المصدر: "أ ف ب"