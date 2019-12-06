ظريف يلفت إلى اعتراف أمريكي مفاجئ يتعلق بأنشطة إيران الصاروخية

لفت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إلى اعتراف المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران براين هوك بأن الاختبارات الصاروخية التي تجريها طهران، لا تخالف الشرعية الدولية.

وكتب ظريف عبر "توبتر" معلقا على تصريحات أدلى بها هوك خلال مؤتمر صحفي في الخارجية الأمريكية أمس الخميس:

"ذكّر براين هوك شركاءنا الأوروبيين في الاتفاق النووي في الوقت المناسب، حين اعترف صراحة بأن اختبار الصواريخ ليس محظورا في قرار مجلس الأمن رقم 2231".

Brian Hook has given our E3 #JCPOA partners a timely reminder, openly admitting that missile testing is NOT prohibited in Security Council Resolution 2231:



"One of the deficiencies of the Iran nuclear deal is that it ENDED the prohibition on Iran's ballistic missile testing." pic.twitter.com/dPGW0OEuzt — Javad Zarif (@JZarif) December 6, 2019

وقال هوك في معرض رده على طلب التعقيب على رسالة وزعتها ثلاث دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا على مجلس الأمن الدولي بشأن أنشطة طهران الصاروخية الباليستية، إن "أحد أوجه القصور في الاتفاق النووي الإيراني هو أنه أنهى حظر التجارب الصاروخية الإيرانية".

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واتهم الثلاثي الأوروبي في الرسالة إيران بالمضي قدما في تطوير صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، في مخالفة لقرار من مجلس الأمن الدولي، يطالب طهران بالكف عن مثل هذه الأنشطة.

من جانبه، انتقد ظريف رسالة الدول الثلاث، ووصفها بـ"الكاذبة واليائسة"، متهما هذه الدول بالرضوخ "للبلطجة الأمريكية".

المصدر: RT