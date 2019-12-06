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البنتاغون يدرس إرسال 7 آلاف جندي إضافي إلى الخليج لمواجهة "تهديدات إيران"

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البنتاغون يدرس إرسال 7 آلاف جندي إضافي إلى الخليج لمواجهة
القوات الأمريكية في الخليج بحجة تصاعد التوتر مع إيران
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كشف مسؤولون عسكريون أمريكيون لـCNN، أن البنتاغون يدرس إرسال ما بين 4 إلى 7 آلاف جندي إضافي للشرق الأوسط، لتعزيز قدراته الدفاعية بمواجهة ما يسميه التهديدات الإيرانية في الخليج.

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وتهدف القوات الإضافية حسبما أكد المسؤولون، إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي من خلال تشكيلة من القوات الأمريكية البرية والجوية والبحرية، خاصة بعد نقل صواريخ إيرانية قصيرة المدى إلى العراق، ما يعد تهديدا للقوات الأمريكية هناك، وأضافوا أنه ربما يتم نقل تلك الصواريخ لتهدد المملكة العربية السعودية.

وقال مسؤولو البنتاغون إن المناقشات الجارية الآن تركز على القدرات العسكرية الإضافية اللازمة لردع إيران، والمدة الملائمة لنقل تلك المعدات العسكرية الجديدة والقوات إلى المنطقة.

وأشار المسؤولون إلى أنه "بمجرد تحديد تلك القدرات العسكرية، سيتم تحديد عدد القوات اللازمة"، لافتين إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن بعد.

وأوضح المسؤولون أن عملية نشر القوات الإضافية الجديدة ربما تبدأ بعدد أقل يتراوح ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف جندي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أعلنت اعتراض سفينة تحمل أسلحة إيرانية، في بحر العرب قبل أشهر، وأضافت أن السفينة كانت في طريقها إلى اليمن. 

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن السعودية تغطي بالكامل الإنفاق لنقل الولايات المتحدة قوات عسكرية إضافية إلى المملكة، معتبرا أن ذلك سابقة هي الأولى من نوعها. وقال: "لم تسمعوا أي شيء مماثل أبدا، لم تسمعوا في حياتكم أننا ننقل قوات عسكرية إلى دولة أخرى ولا ندفع شيئا!".

المصدر: CNN

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